تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات أدت إلى تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص في أقصى جنوب تايلند، وفق ما ذكرت السلطات امس.



واضطرت اثنتا عشرة مدرسة على الأقل في إقليمي يالا وناراثيوات إلى إغلاق أبوابها، كما تم قطع بعض الطرق وخطوط السكك الحديد.



وأظهرت الصور الملتقطة في هذه المنطقة النائية المنازل والمتاجر وقد غمرتها المياه الموحلة والسكان وهم يحتمون بالطوابق العليا.



كما أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق ما لا يقل عن سبعة قوارب في خليج تايلند وبحر أندامان.



واشارت هيئة السكك الحديد الوطنية في تايلند إلى توقف حركة القطارات المتجهة نحو الحدود الماليزية في بلدة يالا.



وطلبت السلطات من سكان بعض الأقاليم الاستعداد للإخلاء في حال ارتفع منسوب الفيضانات.



من جهة اخرى، سجلت درجات حرارة متدنية قياسية جديدة في الصين التي تشهد موجة صقيع في نهاية العام الحالي الذي تخللته ظواهر مناخية قصوى.



وأفاد المكتب الوطني للأرصاد الجوية بأن أكثر من 20 محطة في أنحاء مختلفة من البلد سجلت في الأيام الأخيرة درجات متدنية قياسية لشهر ديسمبر الجاري.



وجاءت موجة الصقيع هذه بعد صيف شهد معدلات حرارة قياسية وفيضانات جارفة، خصوصا في شمال البلد.



ويحذر خبراء المناخ من الاحترار المناخي الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة الذي يزيد الظواهر المناخية القصوى تواترا.