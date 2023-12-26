كان من المفترض أن يسافر طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، غير مصحوب بذويه، على متن رحلة جوية لزيارة جدته في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأميركية، لكنه بدلا من ذلك صعد على متن طائرة أخرى متجهة إلى مدينة أورلاندو.



وقامت شركة الطيران التي وقع هذا الخطأ على متن خطوطها الجوية بالاعتذار للعائلة، وعرضت تعويضهم عن ذلك.



وأوضحت الشركة في تصريح لشبكة «سي.ان.ان» الإخبارية، أنه في 21 الجاري كان من المفترض أن يسافر الطفل من مطار فيلادلفيا الدولي إلى مطار جنوب غرب فلوريدا الدولي في مدينة فورت مايرز، وبدلا من ذلك تم «توصيل الطفل بشكل غير صحيح» على متن طائرة متجهة إلى مدينة أورلاندو.



وأضافت: كان الطفل تحت رعاية ومراقبة دائمة من قبل أحد أفراد فريق خطوطنا الجوية، وبمجرد اكتشاف الخطأ، اتخذنا خطوات فورية للتواصل مع العائلة ولم شملهم.



وقالت ماريا راموس، وهي جدة الطفل لقناة (WINK-TV)، إنها أصيبت بحالة من الذعر بعد هبوط الطائرة التي كان من المفترض أن يكون حفيدها على متنها، لكنه لم يكن موجودا.



وأضافت أنها تلقت مكالمة هاتفية من حفيدها بعد وصوله إلى أورلاندو، حيث قامت عائلة الطفل بالسفر لمسافة 160 ميلا تقريبا من فورت مايرز لتسلمه.