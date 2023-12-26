هل تصبح تايلور سويفت، نجمة البوب الأميركية، أيقونة في حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؟، فمع تراجع شعبية الرئيس جو بايدن قبل الانتخابات المقررة العام 2024 باتت أنظار فريق حملته تتجه الى هذه المليارديرة بسبب تأثيرها الكبير. وباتت الفنانة البالغة من العمر 34 عاما التي اختارتها مجلة «تايم» شخصية العام 2023، في ذروة مسيرتها الفنية وهي تحطم كل الأرقام القياسية على الإطلاق.



وكتب رئيس تحرير «تايم»، سام جاكوبس، في بيان: «لقد وجدت تايلور سويفت طريقة لتجاوز الحدود لتكون مصدرا للضوء.. سويفت هي الشخصية النادرة التي تكون كاتبة وبطلة قصتها في نفس الوقت». فعلى سبيل المثال، تجاوزت إيرادات جولتها «ذي إيراس تور»، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، عتبة المليار دولار الرمزية (1.039 مليار دولار) في 60 حفلة من مارس إلى نوفمبر 2023. وبحسب استطلاع للرأي نشره معهد ماريست، بلغت نسبة تأييد الأميركيين لسويفت 70%، وهو رقم يحلم بتحقيقه جو بايدن الذي صوتت له سويفت في 2020 لكن شعبية الرئيس الديموقراطي المتراجعة منذ بدء ولايته، باتت الآن بحدود 40% من أصوات الأميركيين بحسب مجمع استطلاعات الرأي Five Thirty Eight.