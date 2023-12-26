أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كلا من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مزيدا من برقيات التهاني من زعماء وقادة العالم بتولي سموه مقاليد الحكم، حيث تلقى سموه برقيات التهاني من رؤساء العراق وجمهورية كوريا ونيبال وقرغيزستان وفيتنام وقبرص والغابون وغانا وألمانيا ورئيس ونائب رئيس نيكاراغوا.



هذا، ورفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يمد سموه، حفظه الله ورعاه، بعونه وتوفيقه، ويسدد خطاه لإكمال مسيرة البناء والعطاء، وأن يديم على دولة الكويت الغالية نعمة الأمن والأمان والنماء وتحقيق كل ما فيه خير للكويت وأهلها، مؤكدا ان دولة الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الحكيمة وتوجيهات سموه السديدة ستواصل تحقيق المزيد من الازدهار والإنجازات في شتى المجالات بمساعدة ابنائها الأوفياء وكل من يعيش على أرضها الطيبة. كما أعرب المجلس عن بالغ شكره وتقديره الى جميع المواطنين والمقيمين لما عبروا عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة التي تحيط بالجميع والتي عبرت عن أصالة الشعب الكويتي الوفي وكل من يعيش على ارض الكويت الطيبة.





