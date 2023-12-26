أكد الملك تشالز الثالث أهمية قضايا البيئة والحاجة إلى إحلال السلام في العالم، وذلك في أول رسالة يوجهها بمناسبة عيد الميلاد منذ تم تتويجه رسميا في مايو الماضي.



وتحدث ملك بريطانيا، البالغ 75 عاما من قصر باكينغهام، عن شعوره بـ «إلهام هائل» مصدره «تزايد الوعي حيال الكيفية التي يتعين علينا من خلالها حماية الأرض وعالمنا الطبيعي».



وأضاف الملك تشالز في رسالة مسجلة مسبقا بثها التلفزيون البريطاني «نهتم بالأرض من أجل أبنائنا وأبناء أبنائنا».



وفي ختام رسالته أشار ملك بريطانيا إلى «النزاعات التي تزداد مأساوية حول العالم».