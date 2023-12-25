ناصر العنزي

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء النصر والسالمية الذي أقيم اليوم الإثنين بعد أداء متكافيء من الطرفين في ختام الجولة 11 من دوري زين الممتاز، وبذلك أصبح للعنابي 17 نقطة والسماوي 16 نقطة.



وجاء الشوط الأول بأفضلية هجومية للنصر بعدما زج المدرب ظاهر العدواني بأفضل عناصره مثل راشد المطيري وأيمن لقجع ومشعل المطيري وزاباتا الذين تبادلوا أدوار تهديد مرمى الخصم اكثر من مرة قبل أن يسجل لقجع هدف التقدم بعدما خطف الكرة من بين زحمة لاعبين داخل منطقة الجزاء (23).



كما أحسن دفاع العنابي في المحافظة على تماسكه بوجود سليمان بورمية ومحمد الفارسي وعمرو ميداني وعبدالله الشامي، ومن جانبه، حاول السالمية بإشراف مدربه محمد المشعان المتواجد في المدرجات بسبب عقوبة إدارية تعديل النتيجة فيما تبقى من الوقت بعد الهدف وفرط مهاجمه سيبا في فرصة ثمينة وسدد الكرة بجانب القائم.



وافتقد السماوي إلى ترابط خطوطه حيث انعزل مهاجموه عن بقية اللاعبين.



وفي الشوط الثاني أدرك السالمية من ركلة جزاء نفذها باتقان مدافعه البرازيلي اليكس ليما وسدد الكرة على يمين الحارس خالد العجاجي، وجاءت فرصة التقدم للسالمية على طبق من ذهب بعدما حول سيبا كرة عرضية سددها عذبي شهاب فوق العارضة وهو قريب من المرمى (67 ) وبعد محاولات مكثفة للسالمية الأفضل رد القائم كرة يوسف العنيزان في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي.



أدار المباراة الحكم هاشم الإبراهيم وأجاد في إدارتها ووجه البطاقة الحمراء لمهاجم النصر زاباتا بعد دخول عنيف على قدم زيد زكريا (94) ثم قام بعدها بطرد كابتن النصر سلمان بورمية بسبب الاحتجاج.