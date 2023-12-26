قدم مندوب الكویت الدائم لدى جامعة الدول العربیة السفیر طلال المطیري الیوم الثلاثاء أوراق اعتماده إلى الأمین العام للجامعة أحمد أبوالغیط مندوبا للكویت لدى الجامعة.



وجدد السفیر طلال المطیري خلال مراسم تقدیم أوراق الاعتماد تقدیر القیادة السیاسیة في الكویت للدور الذي تقوم به الجامعة في تعزیز العمل العربي المشترك ناقلا تحیات وزیر الخارجیة الشیخ سالم العبدالله، مؤكدا تطلع الجانبین إلى تعزیز أوجه ومسارات التعاون العربي المشترك في جميع المجالات وعلى جمیع الأصعدة.



وأعرب السفیر المطیري في تصریح لـ «كونا» عقب لقائه الأمین العام عن بالغ اعتزازه بالثقة السامیة ومنحه شرف تمثیل الكویت لدى جامعة الدول العربیة، مؤكدا حرص الكویت على دعم وتعزیز العمل العربي المشترك بما یعكس عمق ومتانة العلاقات العربیة وبما یعود بالنفع على الدول العربیة وشعوبھا.



وأشار الى الدور الذي تقوم به دولة الكویت في إرساء السلم والأمن الدولیین وتعزیز الديبلوماسیة الوقائیة وسعیھا الدؤوب لتقدیم المساعدات الإنسانیة والتنمویة للدول العربیة والتي كان آخرھا الجسر الجوي الذي قدمته للأشقاء الفلسطینیین في قطاع غزة.