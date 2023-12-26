آلاء خليفة

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة د.عادل المانع، عن فتح باب الالتحاق لخطة الشواغر في البعثات الداخلية للعام الثاني 2024/2023 عبر موقع الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في الفترة من 11-17 يناير 2024 .

وأضاف المانع في بيان صحافي، ان القبول بذات شروط خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2024/2023 ، وبنفس نسب القبول الدنيا لكل تخصص في كل جامعة أو كلية خاصة .

وعلى صعيد متصل أوضح الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، أن خطة الشواغر للبعثات الداخلية للفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023 سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للأمانة قبل فتح باب التقديم بفترة كافية حتى يمكن للطلبة التعرف على النسب الدنيا للقبول في كل تخصص ، كما سيتم إعلان نتائج القبول بعد الانتهاء من فترة التقديم خلال أيام.

واشار إلى أن تقديم الطلبات سيكون لخريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات والذين لم تتجاوز صلاحية شهادتهم ٢٦ شهرا من تاريخ التخرج ، داعيا الطلبة الراغبين بالتسجيل في خطة البعثات الداخلية التقدم لاختبار القبول بالمنشآت التعليمية الخاصة التي يرغبون التسجيل به كرغبة اولى وحصولهم على ورقة القبول ورفع جميع البيانات والمستندات المطلوبة على نظام التسجيل الالكتروني الخاص في البعثات الداخلية.