هادي العنزي



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة من نظيره التونسي 69-85 في المباراة التي جمعتهما أمس في مجمع الصالات بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة العربية الـ 19، ويلتقي ٨ مساء اليوم مع المنتخب المصري مستضيف البطولة.



وجاءت المواجهة متكافئة في بدايتها مع أفضلية نسبية لـ «الأزرق»، تمكن خلالها من الخروج متقدما بفارق 6 نقاط مع نهاية الربع الأول (21-15)، واجتهد «نسور قرطاج» في الربع الثاني، وتمكنوا من معادلة النتيجة 29-29 نقطة قبل 4 دقائق من نهاية الربع الثاني، كما احتسب حكام المباراة العديد من الأخطاء الفردية غير المستحقة تجاه لاعبي الأزرق، خاصة عمران جوهر، وعبدالعزيز الحميدي، ومصطفى الرفاعي ليصل كل منهم إلى 3 أخطاء فردية مما حد من تحركاتهم وأثر سلبا على أداء المنتخب، ليخرج الأزرق متأخرا بفارق 8 نقاط في نهاية الربع الثاني، ولم يكن فريق المدرب مهدي ماري صاحب التصنيف الثاني عربيا بعد المغرب، والـ 28 عالميا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة الصادر في ديسمبر الجاري بحاجة لمساعدتهم من الحكام بقرارات غير صائبة في أغلبها.



وعاد لاعبو الأزرق في الربع الثالث، وتمكنوا من تقليص الفارق إلى 3 نقاط في منتصف الشوط (49-52)، لكن التسرع في التمرير وفقد الكرة بسهولة حالا دون معادلة النتيجة، ليخرج المنتخب التونسي متقدما 61-54، ولم يكن الربع الأخير بأفضل من سابقيه للمدرب بيتر شومرز ولاعبي الأزرق، في ظل تألق جوهر الجوادي وأحمد أدامي وجواكيم حداد في الرميات الثلاثية ليتسع الفارق إلى 17 نقطة مع نهاية الربع الرابع (69-85).