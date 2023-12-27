

يستأنف مان سيتي مساعيه بالعودة إلى سكة الانتصارات في مسار الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه بمونديال الأندية عندما يحل ضيفا على إيفرتون اليوم ضمن المرحلة الـ 19.



ورغم التتويج القاري، عانى «السيتي» محليا، فلم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الست الأخيرة، آخرها التعادل مع ضيفه كريستال بالاس 2-2، كما أنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات، فيما حقق «التوفيز» 4 انتصارات متتالية قبل أن يسقط أمام توتنهام 1-2 في المرحلة الماضية.



في المقابل، لا يبدو أن إيفرتون تأثر بالخسارة الأخيرة، إذ قال مدربه شون دايتش «تتحدث عن الفخر بنفسك في تقديم مثل هذا الأداء. قد يبدو الأمر غريبا لأننا خسرنا، لكنه أقرب ما يكون من الشعور بالفخر التام. لقد قدمنا أداء متميزا».



كما يلعب اليوم برينتفورد مع ولفرهامبتون، وتشلسي من دون رحيم سترلينغ وكول بالمر أمام كريستال بالاس بداعي الإيقاف.



وفي مباراة أقيمت أمس، وقع المدرب البرتغالي نونو سانتو على انتصاره الأول مع فريقه الجديد نوتنغهام فورست بالفوز على مضيفه نيوكاسل 3-1 على ملعب «جيمس بارك».



وتقدم أليكساندر إيساك بهدف لصالح نيوكاسل من ركلة جزاء في الدقيقة 23، قبل أن يقلب كريس وود الطاولة بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 45 و53 و60 من عمر المباراة.



وحقق نونو سانتو انتصاره الأول في ثاني مبارياته مع نوتنغهام، حيث تعرض لخسارة دراماتيكية في مباراته الأولى أمام بورنموث 2-3.



ورفع نوتنغهام رصيده إلى 17 نقطة من 19 مباراة، ليصعد إلى نوتنغهام فورست بالفوز على مضيفه نيوكاسل مركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.