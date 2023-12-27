القاهرة ـ ناهد إمام



أكد د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ «سكن لكل المصريين 3»، بنظام التمويل العقاري، يشهد إقبالا متزايدا من المواطنين المسموح لهم بالحجز، وهم المواطنون الحاجزون في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.



وأوضح د.عاصم الجزار أن عدد المواطنين الذين قدموا طلبات التحويل بلغ أكثر من 55 ألف طلب حتى الآن، مؤكدا أن باب التحويل مفتوح حتى الخميس 4 يناير المقبل.



من جانبها، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تلاحظ قيام المواطنين بتقديم طلبات التحويل بصورة إلكترونية دون دفع مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، حيث بلغ إجمالي المواطنين المسددين للمبلغ 32969 مواطنا فقط، مشددة على أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقا لما تنص عليه كراسة الشروط، والتي يمكن للمواطنين الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق Cservices.shmff.gov.eg، كما أنه سبق إرسال رسائل نصية لجميع العملاء المستهدفين تتضمن ضرورة القيام بهذا الأمر.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عاما، حيث تمت مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.



وأضافت مي عبدالحميد أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، سيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة، أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في الفيوم ـ الفيوم الجديدة التحويل إلى الفيوم ـ هوارة المقطع ـ دمشقين، وفي الفيوم ـ طامية التحويل إلى الفيوم ـ هوارة المقطع ـ دمشقين ـ شدموة، وفي البحيرة ـ دمنهور ومطروح ـ العلمين التحويل إلى البحيرة ـ وادي النطرون، وفي المنيا ـ المنيا الجديدة التحويل إلى المنيا ـ مركز المنيا المطاهرة، وفي الإسماعيلية ـ موقع أبوخليفة التحويل إلى الإسماعيلية ـ التل الكبير ـ القنطرة شرق، وفي قنا ـ أبو تشت «القارة» التحويل إلى قنا «قوص ـ الوقف».



وأوضحت أنه فيما يتعلق بالوحدات تسليم خلال 36 شهرا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في الإسكندرية ـ برج العرب الجديدة التحويل إلى الإسكندرية ـ برج العرب الجديدة، وفي الجيزة ـ أكتوبر الجديدة التحويل إلى الجيزة ـ أكتوبر الجديدة، وفي الفيوم ـ الفيوم الجديدة التحويل إلى الفيوم ـ الفيوم الجديدة، وفي المنيا ـ المنيا الجديدة التحويل إلى المنيا ـ المنيا الجديدة، وفي بني سويف ـ «بني سويف أمام الشنوة ـ قرية سدس» التحويل إلى بني سويف ـ بني سويف الجديدة، وفي القليوبية ـ الخانكة التحويل إلى القليوبية ـ العبور الجديدة، وفي سوهاج ـ «الكوثر ـ جهينة ـ ساقلتة» التحويل إلى سوهاج ـ سوهاج الجديدة، وفي أسيوط ـ مركز أسيوط/ الغنايم التحويل إلى أسيوط ـ أسيوط الجديدة، وفي الشرقية ـ صان الحجر التحويل إلى الشرقية ـ العاشر من رمضان، وفي البحيرة ـ دمنهور ومطروح ـ العلمين التحويل إلى الإسكندرية ـ برج العرب الجديدة.