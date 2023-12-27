القاهرة ـ هالة عمران



أكدت المديريات والإدارات التعليمية انتهاء وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وأن الأسئلة تشمل جميع جزئيات المنهج الدراسي المخصص للفصل الدراسي الأول، وستقيس الأسئلة نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية وستكون قادرة على فرز مستويات الطلاب وستكون إجاباتها واضحة وتحتاج إلى تفكير.



وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يناير المقبل.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه يتم تقييم أكثر من مليون طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية، موزعين على جميع المحافظات، موضحة أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مهمة حيث تحدد مصير الطالب للالتحاق بالتعليم العام أو الفني، حيث إن مجموع درجات الشهادة الإعدادية 280 درجة موزعة بواقع 140 للفصل الدراسي الأول و140 للفصل الدراسي الثاني.



ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بضبط لجان وامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، لمنع الغش والتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، كما شددت على ضرورة تطبيق القانون بحزم على أي طالب يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالحرمان عامين من الامتحانات، كما أكدت على ضرورة أن تتم معاقبة أي طالب يحمل التليفون المحمول داخل اللجنة حتى ولو لم يستخدمه في أي أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، لافتة إلى أن ضبط اللجان الامتحانية من شأنها تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للامتحانات 2024.