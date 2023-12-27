قتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال في ضربة جوية روسية على محافظة إدلب في شمال غرب سورية، على ما أفاد مسعفون والمرصد السوري لحقوق الانسان امس.



وقال المسؤول في الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) عبدالحليم الشهاب لوكالة فرانس برس «تم استهداف منازل المدنيين من قبل الطيران الحربي في تلة علاتا» بمحيط آرمناز في محافظة ادلب.



وأضاف «استجابت فرقنا وانتشلت الضحايا من تحت ركام منزلهم»، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى «عائلة واحدة مؤلفة من ستة أشخاص» إذ قتل «الأب والأم وثلاثة أطفال وأصيب طفل يتلقى العلاج في العناية المشددة».



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة الضربات الروسية.



وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب وعلى مناطق متاخمة محدودة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.



ويسري في المنطقة منذ 2020 وقف لإطلاق النار بعد هجوم واسع شنته دمشق استمر ثلاثة أشهر.



لكن الاتفاق يشهد بين الحين والآخر خروقات من اشتباكات وتبادل للقصف فضلا عن غارات تشنها القوات الحكومية وحليفتها روسيا، التي ساهم تدخلها العسكري منذ 2015 بقلب ميزان القوى لصالح دمشق.