بدأت الفنانتان نيللي كريم وحنان مطاوع في تصوير أول مشاهدهما في فيلم «هابي بيرزداي» المقرر عرضه في عام 2024.



وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للفيلم، حسب مجلة «لها»، عن أن التصوير سيستمر حتى منتصف يناير المقبل، ثم يتوقف بسبب انشغال بطلتيه في أعمالهما الرمضانية، ومن ثم تستكملان تصوير ما تبقى من مشاهد الفيلم لعرضه في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى.



وتعاقدت حنان مطاوع على المشاركة في بطولة فيلم «هابي بيرزداي» إلى جانب نيللي كريم، في تعاون هو الثاني لهما بعد 22 عاما على تقديمهما معا مسلسل «حديث الصباح والمساء» عام 2001، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته: حنان يوسف وشريف سلامة، ونخبة من النجوم، وهو من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، إخراج سارة جوهر.