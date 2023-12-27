

أعلن الفنان هاني رمزي عن تفاصيل مسلسله التلفزيوني الجديد الذي يأتي بعنوان «بدون مقابل»، والمقرر أن يشارك به في موسم دراما رمضان المقبل، وأوضح أن الأعمال الكوميدية التي عرضت عليه لم يكن راضيا عنها، فقرر تغيير لونه الفني إلى التراجيدي.



وأكد رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الإمارات» المذاع على قناة «الظفرة»، بأنه لولا مشاركته في مسلسل «العائدون» بتجسيد شخصية تراجيدية، ما كانت لديه الجرأة للتغيير، موضحا أن رد الفعل الذي تلقاه من الجمهور شجعه على أن يأخذ تلك الخطوة، كاشفا عن انضمام عدد كبير من الفنانين الذي يشاركونه البطولة، وهم: داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، محمد أبو داوود، وحنان يوسف، ويأتي المسلسل من إخراج جمال عبدالحميد.



كما تحدث هاني عن عودته إلى السينما، مؤكدا أن السينما هي عشقه، وتطرق الى عودته إلى المسرح قائلا انه حاليا يعمل على التحضير لعرض بعنوان «أبيض وروز»، ضمن فعاليات «موسم الرياض»، من تأليف وإخراج محسن رزق، وما زال العمل في مرحلة الكتابة.