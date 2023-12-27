

حققت الفنانة ياسمين صبري رقما قياسيا في موسم أفلام بداية العام، بعدما استطاع فيلم «أبونسب»، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام، حصد أعلى افتتاحية بـ 5 ملايين جنيه في أقل من 48 ساعة، وهو الرقم الأعلى خلال هذا الموسم في دور العرض المصرية، علما أن الفيلم سيبدأ رحلته لحصد الإيرادات في العالم العربي بداية من 28 الجاري.



وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية «لايف كوتش» في ثالث عمل يجمعهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم «جحيم في الهند» عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم «ليلة هنا وسرور» عام 2018.



الفيلم بطولة: محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.