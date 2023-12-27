

قد تنجح الصين في تجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2037، وفقا لتوقعات شركة الاستشارات الاقتصادية التي يقع مقرها في لندن «سنتر أوف إيكونومكس آند بزنس ريسيرش»، حيث تتوقع الشركة أن تصبح المملكة المتحدة أفضل اقتصادات أوروبا أداء خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، مقلصة الفارق مع ألمانيا، وتعزز تفوقها على فرنسا.



وتشير التوقعات إلى استقرار معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة عند ما يتراوح بين 1.6 و1.8% في الفترة حتى عام 2038، ما يساعدها في الحفاظ على مكانتها كسادس أكبر اقتصادات العالم.



وتشير توقعات الشركة على المدى الطويل أيضا إلى نمو اقتصاد المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من اقتصادات منطقة اليورو الأربعة الكبرى وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكن ليس بنفس سرعة نمو اقتصاد الولايات المتحدة.



كما يتوقع تخلص المملكة المتحدة من الضغوط الاقتصادية التي استمرت سنوات والناتجة عن مغادرة الاتحاد الأوروبي وسلسلة من الصدمات شملت جائحة «كوفيد-19»، أما بحلول عام 2038، فمن المتوقع خروج إيطاليا من قائمة أكبر 10 اقتصادات بالعالم من حيث الحجم، على أن تحل محلها كوريا الجنوبية.