

ارتفع سعر خام الحديد إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2022، مما يظهر أن جهود بكين لوقف تراجع سوق العقارات في الأشهر الأخيرة قد تؤتي ثمارها.



وارتفعت العقود الآجلة في سنغافورة فوق 140 دولارا للطن وسط تداولات ضعيفة، فيما يتزايد التفاؤل بأن التعافي الاقتصادي في الصين وقطاع العقارات الذي يعتمد على الصلب بكثافة يكتسبان زخما أخيرا، بعد إعادة فتح ضعيفة بعد الوباء في العام الماضي، خيبت آمال المستثمرين.



وأطلقت أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين يوم الخميس الماضي الجولة الثالثة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام مع تعزيز السلطات لجهود رفع النشاط الاقتصادي.



ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعلنت بكين في نوفمبر الماضي عن خطة بقيمة تريليون يوان (127 مليار دولار) لتعزيز التنشيط الحضري، مما يوفر الإغاثة لقطاع العقارات الذي يستخدم الصلب بكثافة وسط موجة من تخلف المطورين عن السداد، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».



ومع تزايد الترقب لتحسن الطلب، فإن مصانع الصلب التي خفضت مخزونات خام الحديد للحفاظ على عملياتها هزيلة قد تواجه الآن ضغط إعادة تخزين إذا تجاوزت الاحتياجات الإمدادات.



وقال العضو المنتدب لشركة Navigate Commodities Pte أتيلا ويدنيل في سنغافورة إن بيانات معاملات الإسكان التجاري الأسبوعية الأخيرة أظهرت تحسنا إيجابيا وعززت المعنويات الصعودية. «نحن نؤكد أن العقود الآجلة لخام الحديد يجب أن تستهدف بسهولة 145-158 دولارا للطن على الأقل بحلول الربع القادم».



وارتفع خام الحديد بنسبة 1.5% إلى 140.55 دولارا للطن في الساعة، فيما ارتفعت العقود الآجلة في داليان بنسبة 1.3%، في حين صعدت أسعار كل من حديد التسليح واللفائف المدرفلة على الساخن في شنغهاي.