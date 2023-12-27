ليلى الشافعي



شاركت الهيئة العامة لشؤون القصر في معرض «ماكس تك» الذي اختتم فعالياته أول من أمس بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، لاستعراض تجاربها في مجال التحول الرقمي.



وأكد مدير عام الهيئة م.حمد البرجس في بيان صحافي بهذه المناسبة على استفادة الهيئة من مشاركتها في المعرض من منطلق حرصها على التعريف بخططها وبرامجها ومشاريعها في مجال التحول الرقمي ومتابعة أحدث التطورات في مجال أمن وتبادل المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.



وأوضح البرجس أن الهيئة استعرضت محاور خطتها للتحول الرقمي والتي شملت الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقعها الإلكتروني وعددها 50 خدمة، وكذلك عبر تطبيق سهل وعددها 36 خدمة، حيث تعتبر الهيئة من أولى الجهات المشاركة بالتدشين الأولي للتطبيق، مبينا ان الخطة تضمنت أيضا استخدام نظام مترابط للتراسل الالكتروني بين جميع الإدارات لسرعة الإنجاز، حيث تم الاستغناء عن الأوراق والمعاملات اليدوية بنسبة 100% إضافة الى الربط مع مراسلات الجهات الحكومية عبر نظام g2g حفاظا على سلامة وأمن البيانات.



وأضاف: قامت الهيئة بتطوير تطبيق خاص لتسجيل الحضور والانصراف لجميع موظفيها منذ بداية جائحة كورونا لدواعي أمن وسلامة موظفيها، حيث أصبح بإمكان كل موظف تحميل التطبيق على جهازه واثبات الحضور والانصراف من خلاله، مشيرا إلى نجاح الهيئة في تفعيل الربط الإلكتروني مع 10 جهات حكومية، إضافة إلى عدد من الشركات والبنوك، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها، كما تعمل الهيئة وفقا للاستخراجية الوطنية للأمن السيبراني على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



وذكر أن الهيئة بحثت خلال المعرض عبر كوادرها في مركز نظم المعلومات مع عدد من الجهات والشركات والخبراء المشاركين سبل الاستفادة من خدمات التحول الرقمي المعروضة وخصوصا الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وأمن المعلومات، والاستراتيجيات الحديثة في قطاع الاتصالات والمعلومات والبوابات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية للاتصالات والتعاملات الإلكترونية.



وشدد على أن الهيئة ستواصل التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير الأداء اعتمادا على رفع الإنتاجية ومستوى جودة الخدمات عبر تكثيف برامج الميكنة وتقليص الدورة المستندية وتطبيق المزيد من حلول التحول الرقمي.



يذكر ان الهيئة شاركت في المعرض على مدى ستة أيام بجناح خاص تضمن استعراضا لتجربتها في مجال التحول الرقمي من خلال فرق عمل متغيرة قامت باستعراض تفصيلي للخدمات المقدمة وآليات استفادة الجمهور منها.