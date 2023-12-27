دارين العلي



بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باستقبال طلبات ايصال التيار الكهربائي بمشروع خيطان السكني في أجزاء من قطعة 2 لعدد 43 قسيمة.



وشملت القسائم التي سيتم ايصال التيار إليهــا مــن 184 إلى 189، والقسائم من 377 إلى 380، والقسائم من 411 إلى 414، ومن 446 إلى 452 والقسائم من 460 إلى 480 والقسيمة رقم 191.



في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن عدد المحطات في مشروع الخيطان السكني 36 محطة تحويل ثانوية ذات أربع محولات كهربائية بقدرة 1250 كيلوفولت لكل محطة، مبينة أن الوزارة انتهت من أعمال تلك المحطات.



وبينت أنه من المقرر أن يتم تشغيل باقي المحطات في المنطقة وفقا للجدول الزمني الموضوع لها والذي ينتهي بتشغيل آخر محطتين في 24 ديسمبر 2024.



يذكر أن عقد ايصال التيار الكهربائي إلى المنطقة تم توقيعه في يناير 2023 وهو متعلق ببناء وتصنيع وتوريد وتركيب محطات التحويل الثانوية وتركيب ولحيم كيبلات ضغط متوسط وضغط منخفض في مشروع خيطان الجنوبي السكني.