تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، أعرب فيها باسمه وباسم حكومة الجمهورية الإيطالية الصديقة عن خالص التهاني بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية، وسائلا المولى تعالى أن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، ملك مملكة البحرين الشقيقة.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من صاحب السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، كما ضمنها سموه خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر فياضة ودعاء صادق، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيسة فيوسا عثماني صدريو رئيسة جمهورية كوسوفا الصديقة، أعربت فيها باسمها واسم شعب جمهورية كوسوفا الصديقة عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجية لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لها، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبرت عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لها موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الملك ماها واشيرالونغكون ملك مملكة تايلند الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين الكويت ومملكة تايلند الصديقة في مختلف المجالات، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة بين الكويت ومملكة تايلند الصديقة وبالحرص المشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، ومتمنيا سموه له موفور الصحة والسعادة وللبلد الصديق كل الرقي والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء القائد الأعلى للقوات المسلحة بجمهورية العراق الشقيق، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، كما ضمنها معاليه خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة التطور والنماء في الكويت.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، سائلا سموه، رعاه الله، المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحقق لجمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمصر وسائر بلاد المهجر، أعرب فيها من خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه، حفظه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لقداسته ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، متمنيا لقداسته موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، رسالة تهنئة من الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة، أعرب فيها عن التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها على الحرص لاستمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لفخامته، اعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وكرواتيا والتطلع الى تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، متمنيا سموه، رعاه لله، لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الصديقة رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا ـ العالم الإسلامي)، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لفخامته، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، اعرب فيها باسمه وباسم شعب جمهورية كازاخستان الصديقة عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لفخامته، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة، اعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، اعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وبلغاريا الصديقة والتطلع الى تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الى آفاق ارحب خدمة لمصلحتهما، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بلغاريا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.