المكسرات ضرورية لتعزيز المناعة



إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي لها فائدة كبيرة ودور في تعزيز منظومة المناعة، حيث تؤثر منتجات الحبوب الكاملة إيجابيا في الجسم أيضا، لأنها تحتوي على الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة وكذلك على البروتين النباتي الغنية به البقول وفول الصويا.



كذلك الفواكه والخضراوات وبذور اليقطين (مصدر للزنك) ولحم الدجاج والديك الرومي والأسماك البحرية وبالطبع المكسرات جميعها تعزز منظومة المناعة.



وربما تكون المكسرات المنتج الأكثر أهمية وفائدة بشكل عام، فهي غنية بكل شيء مثل البوتاسيوم، والعناصر المعدنية الدقيقة، والبروتين النباتي، وغيرها من العناصر المفيدة.



ومن المهم ليس فقط إضافة الأطعمة المفيدة لمنظومة المناعة إلى النظام الغذائي، بل استبعاد الأطعمة غير الصحية منه أيضا كالمشروبات الغازية السكرية والوجبات السريعة ورقائق البطاطس والأطعمة «البيضاء» (مثل الأرز الأبيض والمعكرونة)، لأنها يمكن أن تضعف المناعة، لذلك من الأفضل التخلي عنها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الحذر عند تناول اللحوم الحمراء ومنتجاتها المصنعة - النقانق وغيرها تثبط منظومة المناعة وتزيد من الالتهابات.

المصدر: «فيستي. رو»