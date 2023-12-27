بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة د.حسن كمال بإعادة مقترح إقامة أنشطة تجارية لدعم المشاريع الصغيرة أثناء فترة التخييم إلى الجهاز التنفيذي لإعداد دراسة بعد التنسيق مع الصندوق الوطني للمشروعات ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء، والتغذية والهيئة العامة للبيئة وقطاع المشاريع في البلدية.



وقال د.كمال ان اللجنة أحالت طلب تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بمسار الدراجات الهوائية إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد، كما أبقت على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة المعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية لدعوة العديد من الجهات المعنية.



وأضاف: أبقت اللجنة على جدول أعمالها الكتاب المقدم من احدى الشركات بشأن الموافقة على إضافة أنشطة خدمية مساندة ضمن الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي الواردة في الاشتراطات الخاصة بأبنيتها لدعوة الأنظمة الهندسية وفريق لائحة البناء.



وذكر ان اللجنة أبقت أيضا على جدول أعمالها طلب إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت وطلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص الأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة قطعة 3، وأحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع مشروع منفذ النويصيب الحدودي البري الجديد.



وأشار إلى أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب استقطاع مساحة 15000م2 من موقع مستودعات وزارة المواصلات سابقا بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية وتخصيصها لتوسعة موقع الهيئة العامة للبيئة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية ونقل مقر المدرسة القومية الخاصة، وذلك لدعوة «المواصلات» و«الداخلية».



وبين ان اللجنة أحالت كتابا بشأن مبادرة المجلس البلدي بخصوص وضع لائحة البناء للمباني الجديدة لتسهيل الوصول لذوي الإعاقة إلى الجهاز التنفيذي، كما أحالت كتاب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن إضافة نشاط معهد تدريب في المباني التاريخية المحافظ إلى الجهاز التنفيذي للتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة.