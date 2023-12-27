بداح العنزي



أكدت نائب المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م.منال العصفور أن البلدية بصدد دراسة تخصيص المزيد من مواقع توقف الشاحنات.



وقالت م.العصفور في كتاب الى مدير عام البلدية بشأن تنظيم ومعالجة الأوضاع القائمة بشأن توقف الشاحنات والأماكن غير المخصصة لها بشكل عشوائي.



نفيدكم بأننا بصدد تخصيص 3 مواقع مواقف للشاحنات وذلك في المناطق التالية:



٭ منطقة ميناء عبدالله بمساحة 1.200.000م2 تقريبا مليون ومائتي ألف متر مربع تقريبا.



٭ منطقة شمال غرب الشداديـــة بمساحة 500.000م2 تقريبا خمسمائة ألف متر مربع تقريبا.



٭ منطقة السالمي بمساحة 500.000م2 تقريبا خمسمائة ألف متر مربع تقريبا.



حيث إنه تم اتخاذ الآتي:



٭ تم عرض المواقع سالفة الذكر على لجنة الموافقات التنظيمية وتمت الموافقة عليها.



٭ تم عرض المواقع المقترحة على ادارة المخطط الهيكلي في 13/11/2023 لدراستها وإبداء الرأي وبيان وجود أي مشاريع حالية او مستقبلية على ضوء المخطط الهيكلي للدولة.



٭ تم عرض المواقع المقترحة على مراقب الطرق في 13/11/2023 لدراسة المواقع وربطها بمداخل ومخارج.



وعليه، نفيدكم بأنه بعد الانتهاء من الدراسات المشار إليها من قبل إدارة المخطط الهيكلي ومراقبة الطرق سوف يتم عرض المواقع على لجنة المرافق والخدمات العامة لأخذ الموافقات اللازمة وإعداد تقرير تفصيلي شامل لعرض المواقع على المجلس البلدي لاستكمال باقي إجراءات التخصيص.



كما نفيدكم بأننا بصدد دراسة تخصيص المزيد من مواقع توقف الشاحنات والمركبات الثقيلة لاستيعاب الاحتياجات المستقبلــية وتنظيمها حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء 1032 ثانيا البند (ج).



م.منال العصفور