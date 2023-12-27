بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا إداريا بتحديد المراكز العاملة بنظام النوبات.



وتضمن القرار التالي:



دمج وتحديث المراكز العاملة بنظام النوبات بقطاعات البلدية المختلفة وآلية توزيع العاملين بنظام النوبات وفق ضوابط وأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشأن نظام النوبة على ان يكون نظام العمل للمركز 24 ساعة عمل تعقبها 48 ساعة راحة ليكون توزيع الوحدات التنظيمية كالتالي:



إدارة العلاقات العامة مراقبة اعمال الزينة ورفع الاعلام، ادارة المساحة الوحدات التنظيمية في بلديات المحافظات قطاع المشاريع، قطاع الشؤون المالية والإدارية، قطاع الخدمات البلدية.



مادة ثانية: على كل الوظائف الاشرافية التي يتبعها مركز عمل يعمل بنظام النوبة اتخاذ الاجراءات التالية:



1 - تسكين الموظفين على المراكز مع وجوب استيفاء بيانات واضحة حال طلب منح بدل النوبة بالنموذج.



2 - إعداد تقارير بحصر اسماء الموظفين المكلفين بالعمل بنظام النوبة وفق (المراقبة/ القسم/ المركز) الذي تم تثبيتهم او اعادة توزيعهم وفقا لهذا القرار والتنسيق بين ادارة شؤون الموظفين وقطاعات وأفرع وإدارات البلدية ورفع تقرير بذلك.



مادة ثالثة: على افرع البلدية بالمحافظات الالتزام بأعداد المراكز الواردة بالقرار، وموافاة ادارة شؤون الموظفين بأسماء المراكز وعنوانها.



مادة رابعة: يجوز اضافة مركز للعمل بنظام النوبة او اضافة عدد الموظفين المكلفين بنظام النوبة وذلك بناء على طلب رئيس القطاع المختص موضحا المبررات الداعمة لطلبه على ان يكون ذلك بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين.



مادة خامسة: يلغى القرار رقم 235 لسنة 2018 وتعديلاته، وما يخالف ذلك من قرارات، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.