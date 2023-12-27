وقع المعهد العربي للتخطيط امس مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك الأردنية بهدف تطوير العمل التدريبي في المجال الريادي والعمل الاستشاري والتوعية المالية.



وقال المدير العام للمعهد د.عبدالله الشامي لـ «كونا» إن المذكرة تهدف إلى نقل خبرات المعهد لجمعية البنوك الأردنية بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين.



وأضاف الشامي أن البنوك الأردنية تعتبر قيمة مضافة للمعهد، لافتا إلى أن المعهد منفتح على مؤسسات القطاع الخاص التي توجد في الوطن العربي لتعطي قيمة نوعية للعمل الاستشاري والتدريب وتمكين الشباب، موضحا أن أهم خطوات التكامل العربي تبادل الخبرات والقيم المضافة والنوعية بين المؤسسات والدول العربية للاستفادة واكتساب المعرفة.



من جهته، قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن أوجه التعاون مع المعهد ترتكز على مجالات تطوير العمل في المجال الريادي وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والثقافة المالية والتوعية المالية.



وبين المحروق أن الشراكة مع المعهد يمكن الاستفادة منها في المواد العلمية والتثقيفية والتعليمية وتعميمها في الأردن، مبينا أنه سيكون شريكا في منصة التوعية والثقافة المالية التي ستطلقها الجمعية قريبا.



يذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية مقرها الكويت وأسس عام 1980 ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات المحلية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.