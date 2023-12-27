قدم مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري أمس أوراق اعتماده إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مندوبا للكويت لدى الجامعة.



وجدد السفير طلال المطيري خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد تقدير القيادة السياسية في الكويت للدور الذي تقوم به الجامعة في تعزيز العمل العربي المشترك ناقلا تحيات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، مؤكدا تطلع الجانبين إلى تعزيز أوجه ومسارات التعاون العربي المشترك في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة.



وأعرب المطيري في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه الأمين العام، عن بالغ اعتزازه بالثقة السامية ومنحه شرف تمثيل الكويت لدى جامعة الدول العربية، مؤكدا حرص الكويت على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بما يعكس عمق ومتانة العلاقات العربية وبما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.



وأشار إلى الدور الذي تقوم به الكويت في إرساء السلم والأمن الدوليين وتعزيز الديبلوماسية الوقائية وسعيها الدؤوب لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول العربية والتي كان آخرها الجسر الجوي الذي قدمته للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.