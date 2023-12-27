آلاء خليفة



تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود، نظم قسم اللغة الإنجليزية معرض مشاريع طلاب البرنامج التحضيري في جامعة عبدالله السالم بمشاركة 60 فريقا من طلبة البرنامج.



وأثنت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود على مشاريع طلاب البرنامج التحضيري المشاركين في المعرض، مؤكدة أن جهودهم وأفكارهم الخلاقة التي تجسدت في مشاريعهم النهائية جلية وتنم عن شباب مبدع ومتميز ويدعو للفخر.



وأضافــت د.الحمـــود أن هذه الروح الشبابية الطموحة والفكر المتميز الداعي للابتكار والتطور أساس رؤية جامعة عبدالله السالم، حاثة أبناءها الطلبة على الجد والاجتهاد لتطوير أنفسهم وبيئتهم، وخلق وعي صحي في مجتمعهم ومستقبل أفضل لوطنهم الغالي، متطلعة للمزيد من إنجازاتهم المستقبلية في جميع المجالات، متقدمة بالشكر لجميع المشاركين بالمعرض والقائمين على الفعالية من أعضاء هيئة تدريسية وأكاديمية.



من جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية د.علي المطيري بطلبة جامعة عبدالله السالم المتميزين، وجهودهم الجلية التي تجسدت في مشاريع البرنامج التحضيري، معربا عن تطلعه لتحقيقهم المزيد من الإنجازات التي سترتقي بجامعة عبدالله السالم محليا وعالميا، وتضيف لإنجازات الوطن بمخرجات متكاملة ومؤهلة للالتحاق بسوق العمل.



بدورها، ذكرت عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عبدالله السالم د.أمل الليثي أن الفعالية تهدف لنشر الوعي بالمواضيع التي تهم الفرد والمجتمع محليا وعالميا، وتنمية المهارات والقدرات التي تعزز الثقة بالنفس والعمل الجماعي باحترافية وتخدم الطلبة في مستقبلهم الأكاديمي، بالإضافة للمنافسة في الإبداع والابتكار في بيئة دراسية محفزة ومتطورة.



وفي ختام الفعالية، تم إعلان أسماء المشاركين بالمشاريع الفائزة وهم كالآتي:



٭ المركز الأول: رناد الحربي، سارة العتيبي، معالي العنزي، وفجر الزعبي.



٭ المركز الثاني: سدرة الباشا، شهد الهاملي، ومآثر المنصور.



٭ المركز الثالث: النايفة الهاجري، رفال الخضيري، رماس العنزي، حنان الفضلي، وغرام المطيري.



يذكر ان الفعالية تهدف إلى إعطاء فرصة لجميع طلاب البرنامج التحضيري لعرض مشاريعهم الجماعية لزملائهم الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية.