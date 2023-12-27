عبدالعزيز الفضلي



شارك وفد من جمعية الكشافة الكويتية في اعمال المؤتمر الكشفي العالمي التربوي الرابع، والذي عقد في باريس بمشاركة دولية واسعة وتكون الوفد من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد، وأعضاء مجلس الإدارة، د.حمد العسلاوي، نجم عبدالله، اضافة الى رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والتسويق د.ميسون عبدالرضا الزنكوي.



وقدم كل من د.حمد العسلاوي، ود.ميسون الزنكوي في المؤتمر عرضا خاصا بالحركة الكشفية، حيث قدم د.العسلاوي ورقة عمل بعنوان: «حوكمة الممارسات الكشفية لجمعية الكشافة الكويتية - التحديات المعاصرة والرؤى المستقبلية»، بينما عرضت د.ميسون الزنكوي ورقة علمية حول: «دمج استخدام التكنولوجيا في التعليم وأثره على تطوير الحركة الكشفية»، وحازت الورقتان الكويتيتان على اعجاب واستحسان المشاركين في المؤتمر خاصة بما تضمن فيهما من معلومات ترية تعود بالفائدة على منتسبي الحركة الكشفية.



وتوجهت جمعية الكشافة الكويتية ممثلة برئيسها د.عبدالله الطريجي وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ولسفيرنا في فرنسا محمد الجديع، على جهودهم الكبيرة في تسهيل المهمة وتقديم جميع أشكال الدعم للوفد المبعوث للظهور على نحو مشرف وتمثيل الكويت خير تمثيل.