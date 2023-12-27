شن الجيش الأميركي ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة شنه مسلحون أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.



والهجوم والرد عليه هما أحدث دليل على كيفية امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) إلى أنحاء الشرق الأوسط وتسببها في اضطرابات حولت القوات الأميركية في العراق وسورية إلى أهداف.



وقال الجيش الأميركي إنه شن الضربات بناء على توجيهات الرئيس الأميركي جو بايدن، مما أسفر على الأرجح عن مقتل «عدد من مقاتلي كتائب حزب الله» العراقية وتدمير العديد من المنشآت التي تستخدمها هذه الجماعة.



وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا في بيان «تهدف هذه الضربات إلى محاسبة تلك العناصر المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات على قوات التحالف في العراق وسورية وتقليل قدرتها على مواصلة الهجمات، سنحمي قواتنا دائما».



وتعرضت قاعدة أميركية في أربيل بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة أمس الاول مما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الأميركيين.



ولم تكشف وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) عن تفاصيل حول هوية الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة ولم تقدم المزيد من التفاصيل حول الإصابات التي حدثت نتيجة الهجوم. ولم تذكر أيضا أي تفاصيل حول كيفية اختراق هذه الطائرة المسيرة للدفاعات الجوية للقاعدة.



وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان «صلواتي مع الأميركيين الشجعان الذين أصيبوا».



ولفت مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إلى ان الرئيس بايدن اطلع على الهجوم وأمر«الپنتاغون» بإعداد خيارات للرد على المسؤولين عنه.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون «الرئيس بايدن لا يمنح أولوية أعلى من حماية الأفراد الأميركيين الذين يخدمون في طريق الأذى. ستتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات».