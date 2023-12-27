شريف حمدي



تكبدت بورصة الكويت خسائر لافتة على مستوى القيمة السوقية على مدار الجلسات الثلاث الماضية من الأسبوع الجاري، وذلك جراء تصريف عدد من الأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الجلسات الأخيرة منذ بداية الشهر الجاري.



وبلغت الخسائر السوقية نحو 580 مليون دينار في الجلسات الثلاث جراء التوسع في عمليات بيع هذه النوعية من الأسهم لتحقيق الأرباح السريعة، ووصل إجمالي القيمة بعد جلسة امس إلى 39.79 مليار دينار لتخسر القيمة السوقية استقرارها فوق مستوى 40 مليار دينار.



واستهلت البورصة جلسة افتتاح الأسبوع بخسائر سوقية بلغت 145 مليون دينار، ثم ارتفعت الخسائر في جلسة الاثنين إلى 187 مليون دينار، واستمر منحى خسائر القيمة السوقية في ارتفاع لتصل إلى 247 مليون دينار في جلسة امس الثلاثاء.



في المقابل، تشهد الأسهم المتوسطة والصغيرة إقبالا في الفترة الحالية، وهو ما يظهر من خلال ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي الذي يضم هذه النوعية من الأسهم، وسط توقعات بأن تشهد الجلسات القليلة المتبقية من العام الحالي عودة الزخم الشرائي خاصة على الأسهم القيادية في إطار بناء المراكز الجديدة بناء على الكثير من المعطيات، أهمها النتائج المالية المحققة في الأشهر الـ 9 الماضية، والتي تجاوز معدل نموها 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وعلى مستوى جلسة أمس، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 20%، إذ بلغت المحصلة 52.4 مليون دينار مقارنة بـ 43.7 مليون دينار أول من امس، وكان لافتا تركز السيولة حول الأسهم القيادية، في مقدمتها سهم الوطني بتداولات قيمتها 11.2 مليون دينار تشكل 21% من الإجمالي، تلاه سهم إيفا بـ 5 ملايين دينار، ثم سهم أرزان بـ 4.7 ملايين دينار، تلاه سهم «بيتك» بـ 4.5 ملايين دينار، ثم سهم الخليج بـ 1.9 مليون دينار. كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 11%، إذ بلغت كميات التداول امس 191 مليون سهم مقابل 172 مليون سهم بجلسة الاثنين، تصدرها «ارزان» بتداول 23.3 مليون سهم، تلاه «ايفا» بتداول 16.3 مليون سهم.



وتباين اداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة امس، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% بخسارة 61.8 نقطة ليصل المؤشر إلى 7372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بمكاسب 11 نقطة ليصل المؤشر إلى 5532 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بخسارته 41.6 نقطة ليصل إلى 7632 نقطة.



وقاد انخفاض السوق بجلسة امس 6 قطاعات، أبرزها قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.04% جراء تراجع عدد من أسهمه، وانخفضت أسهم 57 شركة مقابل ارتفاع اسهم 49 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 27 شركة.