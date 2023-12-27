يعد الابتكار والتنوع في دعم المجتمع بمنزلة التزام طويل الأمد يندرج ضمن القيم الأساسية لإطار برنامج المسؤولية المجتمعية (CSR) الشامل والمستدام لشركة stc نظرا لدورها كشركة رائدة في سوق الاتصالات في الكويت، سخرت stc مواردها وخبراتها لإطلاق أو المشاركة في مبادرات ذات تأثير إيجابي وممتد المدى على المجتمع.



وقد نفذت stc برامج مجتمعية تهدف الى تعزيز التنمية بالمدى الطويل، مع التركيز على المجالات الرئيسية مثل التعليم، والاستدامة البيئية، والرياضة والصحة، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال، وتم تصميم هذه البرامج لتمكين الأفراد والشركات وأصحاب الأعمال، وخاصة جيل الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولتزويدهم بالمعرفة والدعم والفرص المناسبة لتحقيق النجاح.



واتسمت برامج ومبادرات stc في عام 2023 بالتنوع، حيث استهدف كل منها احتياجات وقضايا مجتمعية مختارة بعناية وبما يتوافق مع قيم الشركة واستراتيجيتها المؤسسية. وقد انعكست هذه الجهود من خلال برامج مختلفة، تمثلت في 3 حملات أساسية تم إطلاقها في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية:



تحت مظلة «وياك»، واحدة من المبادرات الثلاث الرئيسية التي أطلقتها stc لهذا العام، تم التركيز على دعم رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة، للاستفادة من الزخم القوي الذي اكتسبته من نجاح حملاتها في السنوات الماضية. أما المبادرة الأساسية الثانية فكانت تحت مظلة «upgrade» التعليمية التي تركز على المساهمة في تمكين الشباب ودعم المبادرات التعليمية المحلية.



المبادرة الأخيرة هي «لأننا نهتم» التي تهدف إلى نشر الوعي حول الصحة والعناية بالبيئة، تم تنظيم العديد من الأنشطة ضمن كل مبادرة بما يتماشى مع نهج stc في إحداث تغييرات إيجابية دائمة وبناء مستقبل أفضل لجيل الشباب في الكويت.



وعكست مبادرة «لأننا نهتم»، الحملة الأساسية الثالثة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لعام 2023 لشركة stc، التزام الشركة العميق بتعزيز الاستدامة الصحية والبيئية داخل المجتمع الكويتي. وتضمنت هذه المبادرة، التي تم إطلاقها قبل عام 2023، حملات مختلفة، صممت كل منها لإحداث تأثير ملموس على رفاهية الأفراد والبيئة.



من خلال التعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الربحية وأفراد المجتمع، تجسد stc قوة الجهد الجماعي في قيادة التغيير الاجتماعي، وقد أدت هذه الشراكات إلى توسيع نطاق وتأثير برنامج المسؤولية المجتمعية بشركة stc وإثراء فهم الشركة ونهجها في مواجهة التحديات المجتمعية.



ويؤكد التآزر بين stc وشركائها على فكرة أن المسؤولية المجتمعية تتجاوز حدود الأفراد أو الشركات حيث إنها رحلة تعاونية توحد قطاعات مختلفة من المجتمع نحو هدف مشترك. ومن خلال هذه التحالفات، تمكنت stc من تعظيم تأثيرها، ووضع البرامج المبتكرة والممارسات المستدامة في طليعة مبادراتها المجتمعية.



وسواء كان ذلك لدعم الشباب الكويتي وتطوير إمكانات وتنمية قدرات قادة المستقبل، أو تشجيع الأفكار الجديدة الابداعية، أو حماية البيئة، أو المشاركة في المبادرات المجتمعية، أظهرت خطوات stc حرصها على تمكين المجتمع.



وانطلاقا من التزامها بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، قامت stc بتنظيم والمشاركة بشكل فاعل في مجموعة من المبادرات المصممة للارتقاء بالمجتمع الكويتي وتمكينه، وتم تنفيذ المبادرات، التي تعكس التزام stc بالمسؤولية المجتمعية، بالشراكة مع مجموعة من اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وبالنظر إلى المستقبل، تستعد stc للبناء على الأساس المتين الذي تم إنشاؤه من خلال برنامجها الشامل والمستدام للمسؤولية المجتمعية على مر السنين. لقد كان العام الماضي بمنزلة شهادة على التزام stc الثابت بإحداث تأثير إيجابي ودائم في المجتمع، وهو تفان من المتوقع أن يزداد قوة في المستقبل.



وينصب التركيز في 2024 على رعاية وتوسيع العلاقات التي تم تشكيلها، مع التركيز على الجهود التعاونية كمحرك رئيسي للتقدم المجتمعي. ومع تضطلع stc للمستقبل والتوجه الاستراتيجي للاستدامة المؤسسية، ستستمر شراكاتها مع الهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية في معالجة مجموعة واسعة من الاحتياجات والتحديات المجتمعية.



وانطلاقا من شراكتها الإستراتيجية مع قسم الإعلام في جامعة الكويت، قامت stc بتنظيم العديد من الأنشطة والحلقات الحوارية من خلال ديوانية stc في سبيل دعم الشباب وتعزيز مبادرات التعليم في الكويت، حيث ان الشراكة الإستراتيجية مع جامعة الكويت تهدف إلى تزويد الطلاب بمنحنى تعليمي مستدام والدافع التحفيزي الذي سيساعدهم في الوصول إلى أهدافهم وتطلعاتهم.



ومع تنظيم العديد من البرامج والأنشطة الأخرى على مدار العام، أظهرت مبادرة «upgrade» التعليمية تفاني شركة stc في تمكين الشباب ورعاية مجتمع متعلم. ومن خلال دعم النمو التعليمي، تطمح stc إلى المساهمة في لعب دور حيوي في إبراز كويت أكثر مسؤولية واستدامة.



وتعكس هذه الجهود رؤية الشركة الأوسع للمسؤولية المجتمعية، وهي رؤية لا تشمل احتياجات المجتمع المباشرة فحسب، بل تشمل أيضا رفاهية وازدهار الأمة على المدى الطويل.



تمكين الشباب ورواد الأعمال مع «stc وياك»



لعبت مبادرة «وياك» دورا محوريا في إطار المسؤولية المجتمعية في stc من خلال تمكين جيل الشباب في الكويت ومشهد ريادة الأعمال. وقد تم تصميم هذا البرنامج المبتكر خصيصا لتلبية احتياجات وتطلعات الشباب الكويتي، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.



ومن خلال توفير الدعم الأساسي، ساعدت «وياك» رواد الأعمال والمبتكرين الشباب على تحويل أفكارهم الابداعية إلى واقع ملموس، وكان تعاون stc مع منصة «دورات» وتطبيق «كوفي» إحدى الخطوات المؤثرة والفعالة في إنجاح مبادرة «وياك».



وأسفرت الشراكة مع منصة «دورات» عن مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية وورش العمل والدورات، والتي تم تصميمها جميعها لتزويد رواد الأعمال الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في سوق تنافسية.



إطلاق مسرعة الأعمال «inspireU» بالكويت



مما زاد من تأثير «وياك» هذا العام، هو إطلاق مسرعة الأعمال «inspireU» في الكويت، الحاضنة ومسرعة ريادة الأعمال والمصممة لدعم الطاقات الشبابية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.



وتم اختيار 3 شركات ناشئة بناء على معايير الاختيار المحددة مسبقا في إطار البرنامج لتكون ضمن الشركات الـ 20 المشاركة في الدفعة العاشرة لبرنامج inspireU. وسوف يحصل رواد الأعمال على الدعم الكامل من خلال الإرشادات العملية، والتدريبات الموجهة مع تمكين الفائزين من المشاركه أو زيارة المعارض الدولية ونسج علاقات وشبكات اجتماعية مع العديد من رواد الأعمال والمستثمرين. وتوفر inspireU الدعم المالي لتمكين الشركات الناشئة في تحقيق أفكارها وأحلامها في بيئة عمل تنافسية.



الارتقاء بالتعليم من خلال «stc upgrade»



أظهرت مبادرة «upgrade»، باعتبارها عنصرا رئيسيا في برنامج المسؤولية المجتمعية لعام 2023 لشركة stc، التزام الشركة العميق بدعم المبادرات التعليمية المحلية والتي تهدف الى تنمية وتمكين الشباب. وتم إطلاق العديد من المبادرات على مدار العام تحت مظلة «upgrade» التعليمية، كل منها يخدم فئة مختلفة للغاية.



إحدى المبادرات التي تركز على التعليم كانت رعاية stc لمعرض «وظيفتي» الثاني خلال عام 2023. الذي يعد أكبر معرض وظيفي في الكويت، وقد قدم هذا الحدث فرصة محورية للشباب الكويتي لاستكشاف مجموعة واسعة من المسارات الوظيفية.



وشارك أكثر من 120 جهة خاصة وحكومية تمثل مختلف قطاعات الدولة الحيوية، وتم تنظيم العديد من ورش العمل وحلقات نقاشية تغطي مختلف الجوانب الوظيفية والإدارية والحياتية التي تهم كل باحث عن عمل أو موظف جديد.



مكانة خاصة للاحتياجات الخاصة



واصلت stc دعمها للتميز الأكاديمي من خلال رعايتنا الرئيسية لحفل التكريم الذي أقيم لخريجي طلبة التربية الخاصة وذلك للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية. وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأن المعرفة هي وقود الابتكار والتطوير، والتي تتماشى مع قيمنا الأساسية واستراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية تم تكريم 100 طالب وطالبة من أصحاب الاحتياجات الخاصة وسط فرحة أهاليهم وأصدقائهم ومدرسيهم. والجدير بالذكر ان stc قد تبنت حفل التخرج بالكامل والذي أقيم للمرة الأولى في الكويت السنة الماضية، ضمن مبادرة وزارة التربية لجمع الطلاب والاحتفاء بهم.



«لأننا نهتم»... للصحة والقضايا البيئية الأولوية



من أبرز فعاليات مبادرة «لأننا نهتم» لعام 2023، حملة «بيئتنا حياتنا»، والتي تمثل جهدا تعاونيا مع الشخصية الكويتية المؤثرة يوسف العمران، المعروف أيضا باسم «بوجراح»، وبمشاركة مجموعة كبيرة من المتطوعين. وركزت هذه الحملة على المحافظة على البيئة وسلامتها في شاطئ أبوالحصانية حيث تم تنظيف الخط الساحلي وعمل الصيانة المناسبة لمنطقة الشاطئ بهدف حمايته وتعزيز النظام البيئي وتوفير بيئة آمنة لرواد الشاطئ.



تعزيز الروابط المجتمعية من خلال الشراكات الاستراتيجية



ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع نادي Flare Fitness للسنة الرابعة على التوالي، قامت stc برعاية أحد أضخم المهرجانات الرياضية على مستوى المنطقة وهو مهرجان Flare Festival الثامن. وتأتي رعايتنا لهذه المبادرة والفعالية تماشيا مع القيم الأساسية الكامنة وراء إطار المسؤولية المجتمعية، والذي يركز بشكل خاص على مجال الصحة واللياقة البدنية وتثقيف الشباب.



وواصلت stc توسيع نطاق تعاونها مع فريق تراحم التطوعي لدعم المجتمع الكويتي من خلال مختلف المبادرات الإنسانية. وتضمنت حملة هذا العام العديد من المبادرات التي ركزت على نشر الفرحة والسعادة في قلوب الكثيرين في المجتمع المحلي والتأكيد على الأثر المهم للعمل التطوعي طوال شهر رمضان المبارك.