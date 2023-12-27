طارق سلطان: موضوع أهداف الاستدامة يحظى بعناية واهتمام خاص لدينا في «أجيليتي»

نرغب في جعل منطقتنا منخفضة الانبعاثات.. للوصول إلى الهدف بصافي صفر انبعاثات



أكدت شركة أجيليتي التزامها بمكافحة التغير المناخي، بتوقيعها على البيان المشترك للمنتدى الاقتصادي العالمي حول تحقيق مستقبل صافي صفر انبعاثات في منطقة الشرق الأوسط.



وقد انضمت «أجيليتي» إلى 13 شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موقعة على البيان المشترك بوصفهم أعضاء مبادرة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنضوي تحت مظلة المنتدى الاقتصادي العالمي، متعهدين جميعا بالعمل معا للوصول إلى صافي صفر انبعاثات، وخفض الانبعاثات في المدى القريب، فضلا عن تعزيز النمو الصديق للبيئة، ونشر الوعي وتعزيز القدرات، خاصة بين المستهلكين وأطراف سلسلة الإمداد، وأخيرا التعاون مع القطاع العام لخلق بيئة مشجعة.



حول هذا الحدث، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي: «هذا التحالف الذي يضم كبار قادة الأعمال، والذين يمثلون 7% من الانبعاثات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ملتزم بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات الملموسة، بل ويقوم التحالف بما هو أكثر من التزاماته الرامية إلى الحد من الانبعاثات، وحشد طاقات وقدرات النظام البيئي بهدف الوصول إلى مستقبل صافي صفر. ولا تقتصر أهداف هذا التحالف على مكافحة تغير المناخ فحسب، بل إنه يتطلع إلى اغتنام الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام للمنطقة يشمل الجميع».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة «أجيليتي» طارق سلطان: «يحظى موضوع أهداف الاستدامة بعناية واهتمام خاص لدينا في أجيليتي، ونسعى دائما للتعاون مع من يشاركنا رؤيتنا. ومع انضمامنا لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط إلا تأكيدا على هذا الالتزام الذي تعكسه جهودنا المبذولة في هذا المجال. إننا نؤمن بأن هذا النوع من التعاون مهم وأساسي إذا ما كنا نرغب في جعل منطقتنا منخفضة الانبعاثات ومن أجل تحقيق الهدف المتمثل بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات».



وتولي أجيليتي عناية كبرى لأهداف الاستدامة، حيث تصمم جميع شركاتها التابعة خططها وفقا لطبيعة عملها، في مجال البيئة والمجتمع وحوكمة المؤسسات، حيث إن معظم الانبعاثات في أجيليتي تصدر عن أكبر شركتين تابعتين لها، وهما مينزيز للطيران وترايستار، وكلتا الشركتين تعملان للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2045 و2050 على التوالي.



وتعمل مينزيز على خفض انبعاثاتها ضمن النطاقات 1 و2 بنسبة 50% وضمن النطاق 3 بنسبة 20% بحلول 2030، وفقا لمبادرة «الأهداف ذات أساس علمي»، وفي الوقت نفسه وضعت ترايستار هدفا يتمثل بخفض سنوي لكثافة استهلاك الطاقة التشغيلية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 30 ألف طن، ما يعادل 35% من إجمالي انبعاثاتها في نطاق 1 و2.



كما تساهم ترايستار في جهود مكافحة التغير المناخي باعتمادها وقودا خاليا من الانبعاثات في 5% من عملياتها للشحن البحري في المحيطات العميقة بحلول عام 2030، وذلك بما ينسجم مع الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بنسبة 40% لكل عملية نقل مقارنة بعام 2008.



وتجدر الإشارة إلى أن «ترايستار» هي واحدة من أولى الشركات الموقعة على مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة «Forward Faster»، التي تشجع على تحقيق أكبر تغيير بأسرع وقت حتى عام 2030.



كما تتميز أجيليتي للمجمعات اللوجستية، وهي إحدى الشركات التابعة لأجيليتي، بتلبيتها للمعايير العالمية في استخدام المواد المستدامة في التصاميم والأنظمة الخاصة بتطوير وتشييد البنية التحتية الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وتعتبر مستودعات أجيليتي في الرياض وساحل العاج الأولى من نوعها التي نالت شهادة «EDGE Advanced» والتي تعتبر معيارا عالميا يمنح من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للمباني التي توفر طاقة بنسبة 40% على الأقل مقارنة بنظيراتها في أسواق المنطقة.



وقد اختيرت أجيليتي مؤخرا، لتكون واحدة من 3 شركات كويتية رائدة في قائمة فوربس الجديدة لأفضل 100 شركة في الشرق الأوسط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية المستدامة، وفيما يلي قائمة الموقعين على البيان المشترك كأعضاء مبادرة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:



1 - طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي (الكويت).



2 - ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي، أكوا باور (المملكة العربية السعودية).



3 - ماجد جعفر، الرئيس التنفيذي، نفط الهلال (الإمارات العربية المتحدة).



4 - حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، &e (الإمارات العربية المتحدة).



5 - شايني نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات العربية المتحدة).



6 - هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك أبوظبي الأول (الإمارات العربية المتحدة).



7 - عبدالعزيز الحليسي الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك الخليج الدولي (البحرين).



8 - محمد العارضي، الرئيس التنفيذي، إنفستكورب (البحرين).



9 - أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي، ماجد الفطيم القابضة (الإمارات العربية المتحدة).



10 - هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي، سيمنز الإمارات والشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة).



11 - جاسم حسين أحمد ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير العام، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) (الإمارات العربية المتحدة).



12 - لينا نورالدين، الرئيس التنفيذي والمدير العام، لمار القابضة (البحرين).



13 - عبدالرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة أسياد (عمان).



14 - خليل ياسين، رئيس، يونيليفر آرابيا (الإمارات العربية المتحدة).