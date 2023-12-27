أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن التوسع في برنامج مكافآته الرقمي الشامل «مكافآت KIB»، والذي يعد من أفضل البرامج المصممة للارتقاء بتجربة العملاء في الكويت. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير قيمة أعلى للعملاء مقابل جميع عملياتهم المصرفية، إضافة إلى مكافأتهم بمزايا أكثر من أجل تعزيز تجربتهم المصرفية.



وضمن المزايا الجديدة والمحسنة في إطار هذا التوسع، أضاف البنك مجموعة من العروض المميزة وأسس شراكات جديدة مع عدد من الموردين ومزودي الخدمات في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك من أجل تمكين العملاء من استبدال نقاط مكافآتهم رقميا وبأسلوب أكثر سهولة وسلاسة، للحصول على مكافآت أكثر تنوعا تشمل مجموعة واسعة من بطاقات الهدايا والقسائم الإلكترونية وغيرها من المنتجات المتنوعة التي تقدمها العلامات التجارية الكبرى.



وبهذه المناسبة، قالت مدير المنتجات بإدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، ليلى نصرالله: منذ إطلاقه بداية العام، أسهم برنامج مكافآت KIB الرقمي بالتغيير الجذري في السوق المصرفي المحلي، حيث اختلفت طريقة تفاعل العملاء مع البنوك والمؤسسات المالية. ومع تزايد الطلب على الحلول الرقمية والتجارب المصرفية الشخصية، اتخذ KIB نهجا استباقيا لتلبية احتياجات عملائه المتنامية، عبر تعزيز التجربة المصرفية وتقديم المزيد من المكافآت التي تلبي طموحات عملائنا وتعبر عن امتناننا لولائهم وثقتهم بمنتجاتنا وخدماتنا المتكاملة.



وأوضحت أن برنامج «مكافآت KIB» يكافئ العملاء بنقاط قابلة للاستبدال بمجموعة متنوعة من المزايا مقابل إنجاز مجموعة واسعة من العمليات المصرفية اليومية، على غرار فتح الحسابات أو إيداع الأموال والودائع أو تفعيل البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، أو إيداع الرواتب وغيرها الكثير. كما يتميز هذا البرنامج بالمجموعة الواسعة من المكافآت الفريدة التي يوفرها طوال العام.



واختتمت بأن هذا البرنامج متاح للعملاء المسجلين في منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل»، حيث يمكنهم التسجيل في برنامج المكافآت مجانا، من خلال التطبيق أو خدمات المصرفية أونلاين، ثم اتباع خطوات عملية التسجيل واستكمالها.