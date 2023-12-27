بيروت ـ زينة طباره



رأى أمين سر لقاء «مستقلون من اجل لبنان» د. رافي مادايان، ان التمديد لقائد الجيش الذي جمع بين الكتل النيابية المتناقضة، لاسيما بين كتلتي القوات اللبنانية والكتائب من جهة، وكتلة التمنية والتحرير من جهة ثانية، قد يشجع خلال مرحلة ما بعد الأعياد على تلاقيهم مجددا حول المزيد من الملفات الشائكة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية، ولا شيء بالتالي، يمنع رئيس مجلس النواب نبيه بري من ان يستأنف مبادرته الحوارية للخروج من نفق الفراغ في السدة الرئاسية، الا أن الأماني شيء، والواقع شيء آخر مختلف تماما، بحيث ان القاصي والداني يعلم ان المسألة الرئاسية في لبنان مرتبطة بالأوضاع الإقليمية والدولية ولن يتم بالتالي التطرق اليها لإخراجها من قمقم الشغور الا بعد انتهاء الحرب على غزة.



ولفت مادايان في تصريح لـ «الأنباء» الى ان مساعي اللجنة الخماسية مجمدة حاليا، وسيبقى بالتالي الاستحقاق الرئاسي على حالته الراهنة الى ما بعد طي المشهد الغزاوي الأليم.



وردا على سؤال، اعرب مادايان عن يقينه بأن المفاوضات المرتقبة بشأن لبنان، ستنطلق بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وايران من جهة ثانية، على ان يكون الطبق الرئيسي على طاولة المفاوضات، سلة كاملة متكاملة من التفاهمات، وأهمها أربعة: رئاسة الجمهورية، رئاسة وشكل ومضمون وبرنامج الحكومة، إضافة الى بيانها الوزاري، برنامج التعافي الاقتصادي، والترتيبات الأمنية في جنوب لبنان وسلاح المقاومة.



وعما اذا كانت سلة التفاهمات المشار اليها أعلاه ستتضمن التفاوض على قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية كحل وسطي بين اللبنانيين، لفت مادايان الى ان الأخير يعتبر شخصيا ان التأييد المسيحي الواسع الذي ناله في ملف التمديد لولايته على رأس المؤسسة العسكرية، اضافة الى الدعم الدولي له ممثلا باللجنة الخماسية، قربه مسافات طويلة من قصر بعبدا، لكن الأهم مما تقدم والكلام لمادايان هو ان الجبهة الإيرانية تعتبر الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، والسلاح الاستراتيجي للمقاومة، اهم من رئاسة الجمهورية ومن خطة التعافي الاقتصادي، لا بل هو الأساس لإبداء مرونة كبيرة في التفاوض مع الجبهة الأميركية، وصولا الى انجاز كامل السلة ومن ضمنها العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية أو من يشبهه موقعا وموقفا.



وعن استشرافه لحجم الحضور البرتقالي في الحقبة السياسية المقبلة، لفت مادايان الى ان التيار العوني الباسيلي في حالة انحدار عمودي، ان لم نقل انهيارا مدويا، خصوصا ان العلاقة الاستراتيجية التي نشأت بينه وبين حزب الله عملا بتفاهم مار مخايل الذي قام على أساس اعتراض الطرفين على الهيمنة السنية التي انتجها اتفاق الطائف، انهارت بخروج الرئيس سعد الحريري من المعادلة السياسية، ولم يعد بالتالي من خصم سني قوي امامهما في النظام اللبناني، ما يعني موضوعيا ان الأسباب التي أدت الى تفاهم مار مخايل، انتفت من وجهة نظر القيادة الشيعية، ناهيك عن ان المسار السياسي لباسيل لم ينتج عمليا سوى بذور تخريب العلاقة لا بل نسفها مع حارة حريك، وبالتالي فإن باسيل المشتبك سياسيا مع المسيحيين على اختلاف تنوعهم السياسي، ومع الثنائي الشيعي، ومع السنة والدروز، وحتى مع قائد الجيش وغيره من القيادات العسكرية، لن يكون امامه أي افق للإطلالة منه على المرحلة السياسية المقبلة، كاشفا عن ان الرئيس بري قال له شخصيا الأسبوع الفائت، ان «الشيعة غير مستعدين لخوض معركة جبران الرئاسية ضد بكركي والفاتيكان، وضد فرنجية والقوات والكتائب وقائد الجيش وسائر المسيحيين من حزبيين ومستقلين في لبنان».