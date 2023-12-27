

مفرح الشمري



احتضنت خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا في 14 الجاري، عرض «المسرح النفسي»، الذي تصدى لتنظيمه مركز د.نادية الخالدي النفسي والفكري وذلك ضمن ملتقى الصحة النفسية والاجتماعية الأول.



شهد العرض حضورا جماهيريا فاق الـ 500 شخص، واستغرقت مدته ساعة بمشاركة مجموعة من الطاقات الشابة الواعدة، مع عدد من الشخصيات الأكاديمية المسرحية.



وفي هذا الجانب، قالت د.نادية الخالدي في تصريح صحافي إن عرض «المسرح النفسي» في الملتقى غاص في أعماق الصحة النفسية والاجتماعية نحو تطوير الذات والتغيير، من خلال فكرة مبتكرة قمنا بها، وكانت عبارة عن «رحلة طيران الخطوط النفسية الفكرية»، والتي تعتبر أول مسرح نفسي من نوعه في العالم.



وأضافت: قمت بابتكار هذه الفكرة المسرحية وتقديمها جماهيريا، وتمثلت بطائرة نفسية تأخذك إلى أعماقك لقصص نعيشها ونتعلم ونستفيد منها مع شرح نفسي ووقفات فكرية، والحمد لله كانت الأصداء كبيرة، والإشادة بالعمل كثيرة، وهذا هو النجاح والتميز التي حققته وسعيدة جدا بذلك.



وذكرت الخالدي أن الهدف من تقديم هذه الفكرة، حث الفرد والمجتمع على التغيير والتطوير، عبر استعراض مفاهيم ومهارات متعددة مستمدة من حياتنا اليومية، على شكل مزيج بين الأداء المسرحي والدراما والموسيقى والحوار، من خلال دمج الابتكار والإبداع الأكاديمي مع الفن، مع فقرات شيقة، كعرض مبهر في الفرجة البصرية.