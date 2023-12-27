كشفت أحدث صور تلسكوب «هابل» الفضائي عن مشهد مدهش لتجمع نجمي يبدو وكأنه كرة ثلج كونية في سحابة ماجلان الكبرى.



ويعرف هذا التجمع النجمي باسم (NGC 2210)، وهو عنقود نجمي مغلق (أو تجمع نجمي كروي)، ويقع في مجرة قزمة تابعة لمجرة درب التبانة تعرف باسم سحابة ماجلان الكبرى (LMC).



وعلى الرغم من أن NGC 2210 تم اكتشافه لأول مرة في عام 1835 من قبل جون هيرشل، إلا أن عام 2023 يمثل المرة الأولى التي يلتقط فيها تلسكوب «هابل»، الذي تم إطلاقه في عام 1990، تصويرا كاملا لهذا العنقود الكروي الآسر. ولا تحمل الصورة الناتجة قيمة علمية هائلة فحسب، ولكنها أيضا بمنزلة شهادة على الجمال المذهل الذي يكمن داخل عالمنا.



ويقدر عمر هذا العنقود النجمي الكروي الواقع على بعد نحو 158 ألف سنة ضوئية من الأرض، بنحو 11.6 مليار سنة، ما يجعله صغيرا نسبيا مقارنة بالعناقيد الكروية الأخرى في سحابة ماجلان الكبرى وكذلك أقدم العناقيد الكروية الموجودة في هالة درب التبانة.