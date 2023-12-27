طور باحثون في مقاطعة تشنجيانغ بشرقي الصين أليافا مصنوعة من الهلام الهوائي (إيروغيل) فائقة الدفء وخفيفة الوزن ومتينة، من خلال محاكاة بنية فراء الدب القطبي. وشارك في الدراسة التي نشرت في مجلة «ساينس» خلال ديسمبر الجاري، علماء من كلية الهندسة الكيميائية والبيولوجية وقسم علم البوليمرات والهندسة بجامعة تشجيانغ.



وقال باي هاو، الأستاذ الرائد في مجال الهندسة الكيميائية والبيولوجية، إن الدببة القطبية لديها فراء يحتوي على نواة مسامية مغلفة في قشرة كثيفة، وهو تركيب يحافظ على دفء الحيوانات وجفافها حتى عند 40 درجة مئوية تحت الصفر، ولكنه خفيف الوزن نسبيا، مضيفا أن القشرة تبلغ نحو 20 ميكرومترا، ما يقرب من ربع قطر شعر الدب.



ومن خلال محاكاة بنية القشرة الأساسية، قام العلماء بتغليف ألياف الهلام الهوائي بطبقة قابلة للتمدد، ما يوفر إمكانات لتطوير ألياف ومنسوجات الهلام الهوائي متعددة الوظائف. ومقارنة بألياف الهلام الهوائي التقليدية، يتم تعزيز قوة ومرونة الألياف الجديدة بشكل كبير، ما يسمح بالنسج أو الحياكة في نسيج يمكن ارتداؤه. وأضاف باي أن الاختبارات تظهر أن السترة المصنوعة من الألياف الجديدة كانت بسمك ثلث إلى خمس المعطف المحشو بريش البط تقريبا، مع أداء مماثل.