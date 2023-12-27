أعلن المكتب الثقافي في القاهرة العثور على طالب كويتي كان مفقودا بعد إبلاغ ذويه عن انقطاع الاتصال به منذ يومين.



وقال المكتب إن الطالب الذي يبلغ من العمر 19 عاما انقطع الاتصال به بعد وصوله إلى القاهرة يوم الأحد الماضي لاستئناف الدراسة في كلية الآداب بجامعة القاهرة.



وأضاف المكتب أن الطالب عثر عليه في مستشفى بمحافظة القاهرة حيث يرقد لأسباب لم تتضح بعد، موضحا أن الوضع الصحي للطالب غير معروف حتى الآن.



وأكد أن السفارة الكويتية على اتصال مع المستشفى والجهات المعنية للوقوف على ظروف اختفاء الطالب وملابسات وجوده في المستشفى.



وأوضح أن بيانا بهذا الخصوص سيصدر من وزارة الخارجية الكويتية وكذلك من وزارة التعليم في الكويت بعد استيضاح وقائع الحادثة.