نجم العربي «يستغيث» بالاتحاد القطري!





الدوحة- فريد عبدالباقي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب قطر الأولمبي تحت 23 عاماً بقيادة البرتغالي إليديو دو فالي، قائمة اللاعبين للانضمام في المعسكر التدريبي المزمع إقامته بدبي الإماراتية خلال الفترة من 7 يناير إلى 8 فبراير المقبلين، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2024 والمقرر إقامتها في الدوحة خلال شهر أبريل القادم، وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة، ويخوض صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع ممثل أفريقيا .

وضمت قائمة العنابي 30 لاعباً وهم: تميم منصور ونايف عبدالرحيم وعبدالله إسماعيل وخالد علي وأحمد هشام وحسن محمد ومصطفى عصام «الريان» ويوسف عبدالله وعبدالله بدر وأحمد محمد ومحمد سالم ونايف حميد «السد» وعبدالله سر الختم وجاسم فهد «الغرافة» ونبيل ارفان ويوسف طارق «الوكرة» ومحمد عماد وجاسم محمد «الأهلي» ومهدي سالم وفيصل محمد «الشمال» وعلي ناصر ومحمد مناعي «المرخية» وعلي نادر واحمد رياض «الخور» وفارس سعيد «الدحيل» وأمير حسن «العربي» ويوسف محمد «قطر» وعلي محمد «معيذر» والمكي محسن «السيلية» ومصطفى السيد عمر «لوسيل».

هذا، وطالب لاعب النادي العربي حامد إسماعيل بضرورة التدخل من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم ورابطة اللاعبين لإنهاء مشكلته مع النادي العربي، حيث كتب اللاعب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» أنه لا يزال موجودا في كشوفات النادي العربي لكنه لا يشارك في التدريبات الجماعية بقرار فني ومشكلة شخصية وفق تعبيره، حيث قال في «ستوري» انستغرام: «أنا لين هذي اللحظة لاعب في كشوفات النادي العربي وموقوف من التمارين الجماعية من تاريخ 24 سبتمبر الماضي، لين هذا التاريخ وأي بند ممكن يبعد اللاعب طول هاي الفترة وأنا لاعب دولي ولي اسمي وبصمتي في الملعب بشهادة الجميع ولا قصرت مع النادي بشي».

وعن سبب إيقافه وعدم خوضه التدريبات الجماعية ومشاركته في المباريات مع الفريق قال: «إيقاف فني من المدرب القطري يونس علي وبعدها صار إيقاف شخصي وبالأخص مشكلة شخصية».

وأشار إلى أنه طلب الرحيل عن النادي بسبب المعاملة التي يجدها، حيث قال: «طالبت بالخروج من النادي فقط بسبب المعاملة ولين الحين ما حصلت على جواب لمشكلتي».

هذا، ورصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبلغ عشرة آلاف دولار غرامة لكل مدرب ولاعب من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023 يتخلف عن حضور المؤتمر الصحفي الذي يقام قبل كل مباراة في البطولة أو بعدها.

وكشف «الآسيوي» أن منتخب المدرب واللاعب المتخلف عن حضور المؤتمر الصحفي الإلزامي سيكون تحت طائلة المسؤولية وقد يعاقب، وأضاف «يجوز للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي فرض مزيد من العقوبات حسب تقديرها».