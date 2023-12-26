أعربت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة عن خالص تعازيها للكويت والسعودية لوفاة المواطن الكويتي والسعودي في محافظة الانبار جراء انفجار عبوة ناسفة.



وقالت في بيان لها ،تُعرِبُ وزارة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومتي وشعبي المملكة العربيَّة السعوديَّة ودولة الكويت، بوفاة السعوديّ أنور الظفيري، والمواطن الكويتي فيصل المطيري، اللذين توفيا في صحراء محافظة صلاح الدين إثر انفجار عبوة ناسفة.



واكدت وزارة الخارجية العراقية انها ستتابع مع سفارتي البلدين في بغداد لنقل وايصال الجثتين الى ذويهما في أسرع وقت .