الاء خليفه

ضمن سعيها المستمر والدؤوب لتخليد شهداء الكويت الأبرار واستمرار التواصل مع ذويهم، أعلنت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية عن إصدارها السنوي الخامس توالياً لرزنامة الشهداء للعام 2024.

وفي هذا الصدد قال فايز العنزي، رئيس مجلس إدارة جمعية اهالي الشهداء الأسرى: "يسعدنا أن نعلن اصدار النسخة الجديدة من الرزنامة السنوية للشهداء 2024 للعام الخامس على التوالي والتي تحرص الجمعية على إصدارها في بداية كل عام حرصاً منها على تخليد شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا الوطن العزيز".

وأشار العنزي: " تحتوى الرزنامة السنوية الجديدة على صور وبيانات لعدد 36 شهيداً من الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم والإعلان عن استشهادهم بعد جلبهم من بعض المقابر الجماعية في العراق، مع ذكر نبذة من سيرهم الذاتية العطرة مضيفاً أن القاعدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في اختيار الشهداء المشمولين في الرزنامة هي القاعدة المستخدمة في الرزنامات السابقة وهي أسبقية إعلان الاستشهاد وبواقع تضمين 3 شهداء في كل شهر من العام ".

وأكد العنزي: "أن إصدار الرزنامة السنوية للشهداء يأتي في سياق جهود جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الدؤوبة والمستمرة لتوثيق سير شهداءنا الأبطال وتخليد ذكراهم العطرة في المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية لتكون نبراساً يضيء للأجيال المتعاقبة أدوارهم الوطنية والتي يتوجها بلا شك تقديم الارواح تضحية وفداء لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم وهو ما جسده هؤلاء الأبطال من الشهداء الأبرار.

وأوضح العنزي بأن مجلس إدارة الجمعية حريص على تنفيذ خطة الإصدارات المطبوعة التي وضعها بعد جائحه كرونا والتي تعتمد على زيادة عدد الإصدارات المتنوعة الخاصة بقضية الأسرى والشهداء ونشر سيرهم العطرة وتخليد ذكراهم الزكية وذلك في شهر فبراير من كل عام وفي هذا الصدد سيتم إصدار كتابين جديدين بمواضيع مختلفة في فبراير القادم إن شاء الله.

وافاد رئيس جمعية أهالي الشهداء:" أن الجمعية تحرص على أن يقتني الجميع هذه الرزنامة التاريخية وخصوصاً أهالي الشهداء لذلك ستقوم الجمعية بالتواصل المباشر مع أهالي الشهداء ممن تتوفر لدينا أرقام التواصل معهم وسيتم إيصال الرزنامة إلى عناوينهم مباشرة مهيباً بأهالي الشهداء ممن تم تغيير بيانات الاتصال الخاصة بهم التواصل مع سكرتارية الجمعية على الرقم التالي "25311861" خلال أوقات العمل الرسمية صباحاً ومساءٍ لتحديث البيانات وطلب النسخ من أي إصدار أو مطبوعة ليتم إيصالها إلى عناوينهم إن شاء الله مؤكدين ان ذلك لا يعتبر إلا جزءاً يسيراً من حق الشهداء وأهاليهم علينا نأمل ان نؤديه بالشكل الأكمل.

وأردف العنزي أن مجلس إدارة الجمعية قد وضع خطة توزيع الرزنامة السنوية مع البوستر الرئيسي للشهداء المعلن عنهم لكافة الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية آخذين بعين الاعتبار أهمية توزيع الرزنامة على مدارس وزارة التربية بمختلف مراحلها الدراسية لتعريف الجيل الجديد بمرحلة هامة ومفصلية بتاريخ دولة الكويت.

واختتم "العنزي": بأن قائمة الشرف من الشهداء المشمولين في الرزنامة لهذا العام وبحسب أسبقية الإعلان عن الاستشهاد هم كالتالي:

1- ناصر فهد محمد العجمي.

2- ناصر علي ناصر العجمي.

3- نواف حمد حسين العجمي.

4- جمال عباس غلوم حسين .

5- عبدالكريم علي خالد محمد.

6- موسى ابراهيم سلمان الخليفي.

7- عبدالعزيز ابراهيم سليمان البديوي.

8- عبدالرزاق دخيل عبدالرزاق الطواله.

9- حمد مبارك سالم الهاجري.

10- خالد احمد مبارك الشرهان.

11- محمد سرحان أسود العنزي.

12- فهد بشير مبارك الرشيدي.

13- أحمد عبدالله أحمد علي.

14- حمدان حمود غازي العتيبي.

15- ظافر عبدالهادي ظافر الرشيدي.

16- منصور فالح ناصر العجمي.

17- صلاح علي مرشد الرشيدي.

18- مشعل عبيد حمدان العتيبي.

19- حمود مهوس سعود السعيدي.

20- محمد ناصر هزاع العتيبي.

21- عبدالله سالم سالم غيث.

22- فهد محمد عبدالله الخالدي.

23- فيصل زيد سليمان العجيل.

24- حسام أحمد محمد السيافي.

25- صلاح عبدالله عبدالرحمن الماجد.

26- محمد علي عبدالله بورحمه.

27- ناصر مضف أحمد خلفان.

28- صافي معتوق أمان الفليج.

29- خالد نوري سليمان القناعي.

30- عماد يوسف سعد الرشيد.

31- أحمد حسين بكر العصفور.

32- أحمد عبدالرحمن عبدالمحسن الرفاعي.

33- خالد أحمد عيسى مطر.

34- سامي خليفه إبراهيم الراشد.

35- جمال عبدالحميد عيسى العطار.

36- خالد مرزوق زيد المطيري.