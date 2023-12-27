قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، إنه تقدم بتعديل اليوم الأربعاء، على مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني بتاريخ ١٤ ديسمبر في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وجاء في التعديل : توضع أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين

‏- يحق للناخب التصويت لعدد لا يزيد على 4 مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة المقيد فيها

‏- يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على 3 مرشحين في دائرة أو في دوائر انتخابية غير الدائرة المقيد فيها