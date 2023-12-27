عبدالكريم أحمد

أصدرت النيابة العامة إحصائية حول قضايا الانتحار والشروع فيه الواقعة خلال العام 2022.

وكشفت النيابة بأنه تم تسجيل 136 قضية انتحار وشروع بالانتحار خلال 2022، 61.7% لذكور و38.3% لإناث.

وبينت بأن 50.6% من هؤلاء متزوجون، و39.9% عزاب، و8.2% طلقاء، و1.3% أرامل.

وأفادت بأن 40.5% من هؤلاء هم من الفئة العمرية ما بين 26 إلى 35 عاما، و22.8% منهم من الفئة العمرية من 36 إلى 45 عاما، و2.2% منهم يبلغون 60 عاما فأكثر.

وذكرت النيابة بأن 33.9% من هؤلاء من الجنسية الهندية، و20% كويتيون، و8.8% فلبينيون، و8% نيباليون، و5.9% بنغلاديشيون، و4.4% سريلانكيون، و4.4% مصريون، و2.9% سعوديون، و2.9% ‏«بدون».