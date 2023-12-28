بيروت ـ ناجي شربل



واصل منتخب لبنان لكرة القدم تدريباته على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس بإشراف المدير الفني المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش تحضيرا لمباراته الدولية الودية بعد ظهر اليوم مع المنتخب الأردني على الملعب عينه، وذلك تحضيرا لخوض منتخب «الأرز» لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من 12 يناير المقبل، والتي يقص فيها لبنان شريط الافتتاح بلقاء قطر المضيفة وحاملة اللقب.



ويتوجه المنتخب بعد نهاية معسكره الشمالي إلى الدوحة، حيث يلتقي وديا الأخضر السعودي 4 يناير المقبل إيذانا بدخوله العد العكسي للنهائيات القارية التي يشارك فيها للمرة الثالثة، والثانية تواليا من بوابة التصفيات بعد نهائيات الإمارات 2019، وبعد استضافة نسخة عام 2000.



ووصلت مساء الثلاثاء إلى بيروت بعثة المنتخب الأردني، وتوجه أفرادها مباشرة إلى طرابلس (شمال لبنان)، وهذه المباراة الـ 33 بين لبنان والأردن، وفاز «رجال الأرز» في 8 مباريات وتعادلوا في 13، في حين فاز المنتخب الأردني في 11 مباراة.



وكان المدير الفني المونتينيغري رادولوفيتش، العائد إلى تدريب لبنان، تشدد في طلب إجراء التمارين على ملعب عشبي، علما أن المتوافر في لبنان حاليا هو ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.



وانضم إلى التشكيلة اللبنانية حارس المرمى مهدي خليل الذي غاب عن المنتخب منذ إصابته في الكتف خلال المباراة الدولية الودية امام الامارات في 17 اكتوبر الماضي، كما وصل الى المعسكر الثنائي الدفاعي أليكس وفيليكس ملكي بعد عودتهما من السويد، اثر زيارة عائلية سريعة بعد نهاية مبارياتهما المحلية والآسيوية مع فريقيهما الأنصار والعهد على التوالي، اضافة الى الجناح حسن سعد «سوني» القادم من الولايات المتحدة.



كما شهدت التدريبات مشاركة اللاعب المغترب جاكسون خوري الذي يدافع عن ألوان نادي تورمنتا إف سي الأميركي، ويبلغ خوري المولود في أستراليا 21 سنة، ويشغل مركز الجناح الأيمن، وسبق له زيارة لبنان العام الماضي مع فريق مؤلف من لاعبين لبنانيين ـ أستراليين لخوض مباريات ودية.