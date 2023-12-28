سيشرف التركي فاتح تيريم المدرب الشهير السابق لغلطة سراي على فريق باناثينايكوس، حسب ما أفاد ثاني الدوري اليوناني لكرة القدم.



وقال باناثينايكوس الذي لم يفز بلقب الدوري منذ 13 عاما ويحتل المركز الثاني خلف باوك سالونيك بفارق نقطة بعد 15 مرحلة (35 مقابل 34) في بيان «سيتسلم أفضل مدرب تركي الفريق بمفعول فوري».



وحسب ما أشارت إليه وسائل إعلام تركية، فإن تيريم المكنى «الإمبراطور» لفوزه بـ 16 لقبا مع غلطة سراي تعاقد مع فريقه الجديد لمدة عام ونصف العام.



وغاب تيريم البالغ 70 عاما عن عالم التدريب منذ قرابة عامين بعد رحيله عن فريق العاصمة إسطنبول في يناير 2022 بعد موسم مخيب للآمال على صعيد النتائج، في مغامرته الرابعة مع فريق اللونين «الأحمر والذهبي» لغلطة سراي منذ عام 1996.



وسيصبح تيريم أول مدرب تركي يشرف على تدريب فريق يوناني لكرة القدم، بعد أسابيع قليلة من لقاء المصالحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.