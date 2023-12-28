

توفي ضابط في شرطة مكافحة الشغب اليوناني أمس متأثرا بجروح أصيب بها خلال أعمال شغب جماهيري، أدت إلى فرض حظر على تواجد المشجعين لمدة شهرين في المسابقات المحلية، حسبما أعلن مستشفى أثينا، حيث كان يعالج الضحية.



وأصيب الشرطي البالغ من العمر 31 عاما في فخذه بسبب شعلة استغاثة ألقيت عليه خلال أعمال شغب خارج ملعب في العاصمة على هامش مباراة للكرة الطائرة بين أولمبياكوس وغريمه باناثينايكوس في السابع من ديسمبر.



واضطر الأطباء إلى بتر ساق الشرطي في محاولة لإنقاذ حياته، لكن مستشفى أثينا قال إنه توفي متأثرا بجراحه.



وقبض على شاب يبلغ 18 عاما ووضع في الحجز بسبب تورطه بالحادث.



وقررت الحكومة اليونانية إقامة المباريات في الدوري المحلي لكرة القدم خلف أبواب موصدة حتى 12 فبراير 2024 على الأقل.



وتخطط السلطات اليونانية لوضع كاميرات عالية الدقة وأنظمة دخول إلكترونية للتحقق من هويات المشجعين في جميع الملاعب بهدف مكافحة الشغب المزمن بين الجماهير.