قضى الهولندي ماكس فيرستابن على أي منافسة في طريقه للفوز بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد للموسم الثالث تواليا، محققا أيضا المزيد من الأرقام القياسية.



على متن ريد بول «آر بي 19»، أحرز ابن الـ 26 عاما المركز الأول في 19 من السباقات الـ22، محسنا رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي (15 فوزا)، ومتفوقا على الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر من حيث نسبة الانتصارات في موسم واحد (86.36% للهولندي مقابل 72.22% للألماني عام 2004).



وأن تحقق عشرة انتصارات متتالية خلال الموسم في إنجاز قياسي آخر، فهذا كاف بطبيعة الحال كي تفوز بالمنافسة وتجعل الآخرين يتقاتلون من أجل الوصافة.



وبإنهائه الموسم بـ 575 نقطة، بات فيرستابن أيضا أول سائق يصل الى الـ500 نقطة أو أكثر، متفوقا على وصيفه زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، الفائز بسباقين في 2023، بفارق أكثر من الضعف (285 نقطة للأخير).



وعلى صورة فيرستابن، احتكر فريق ريد بول السباقات خلال الموسم ولم تفلت منه سوى جائزة سنغافورة الكبرى التي فاز بها سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس.