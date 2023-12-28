القاهرة - ناهد إمام



أكد د. فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، بتسجيل جميع الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشآت فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها.



وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن عدم التزام المنشآت بتسجيل جميع الفروع يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.



وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدا على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشيرا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.



وأوضح د.فايز الضباعني أن التزام المنشآت بتسجيل كل الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار وتسلم الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.