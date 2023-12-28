القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



بدأ مجلس النواب اول تحرك برلماني لاقتحام ملف ازمة ايجارات العقارات القديمة والتوصل الى حل وسط يوازن بين مصلحة كل من الملاك والمستأجرين.



وتقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بشأن عدم وجود آلية حكومية لمتابعة المنازل والعقارات القديمة المؤجرة والتي مر عليها أكثر من خمسين عاما ومتابعة سلامتها الإنشائية من قبل جهات حكومية أو المحليات.



وأوضحت أن هذه العقارات قد تساقط بعضها، والذي بدوره أثر على حياة القاطنين بها، وهدد سلامة المنشآت المحيطة بها.



وطالبت عضو البرلمان بإعادة فتح الملف ووضع آلية لضمان السلامة الإنشائية ومتابعتها والرقابة عليها بشكل إلزامي، حفاظا على حياة المواطنين ساكنيها والمجاورين لها.